В России объявлена нежелательной Amnesty International Limited

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацию Amnesty International Limited (AIL).

Организация позиционирует себя активным проводником защиты прав человека в мире. В своей работе лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима.

После начала специальной военной операции активисты делают всё возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе – оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны. Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов, сообщает генпрокуратура.