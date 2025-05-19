В Тюмени мигрантка избила девочку, чтобы освободить качели для своих детей

В Тюмени мигрантка избила девочку, чтобы освободить качели для своих детей. Об инциденте сообщила мать пострадавшего ребенка в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, все случилось 18 мая в ЖК "Семья" на ул. Пушкина, 8а. Мигрантка, удерживая качель, заставила свою дочь пинать дочь заявительницы, требовала, чтобы та била сильнее, а затем принялась избивать сама, показывая "как надо". После женщина заставила избитую девочку извиняться перед всеми ее детьми.

Инцидент записали камеры видеонаблюдения.



"Заявление написано и побои сняты. На данный момент ребенок находится на больничном с сильными болями в спине", - сообщила мать девочки.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. После установления всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка.