В Польше прошел первый тур выборов президента

В Польше накануне состоялся первый тур выборов президента. После подсчета всех голосов во второй тур вышли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, который набрал 31%, и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, у него чуть больше 29%.

Именно "Право и справедливость" представляет уходящий президент Анджей Дуда, который был два срока. Партия считается консервативной. А Тшасковский является проевропйским. Его противники говорят, что он представляет только интересы элиты. Так, Тшасковский выступает за либеральные представления, поддерживает половые извращения и гендерную идеологию.

Для России хорошего варианта среди двух кандидатов нет. Молодой 42-летний Навроцкий является президентом Института национальной памяти, а ранее был главой Музея Второй мировой войны в Гданьске. Он занимает русофобскую и антисоветскую позицию, а в 2024 году в России был включен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной Армии на территории Польши. При этом он открыто поддерживал президента США Дональда Трампа, даже когда тот критиковал Европу и угрожал прекратить поддержку Украины.

Несмотря на равенство по итогам первого тура, во втором туре фаворитом является Тшасковский. Согласно опросу лаборатории IBRiS, ему прочат 55% голосов, Навроцкому - 32%. Второй тур пройдет 1 июня. Если победит Тшасковский, то президент и парламент Польши окажутся под контролем либеральных евроатлантистских сил, которые однозначно повернут страну в сторону Брюсселя.