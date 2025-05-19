ОГЭ требует новых подходов - Рособрнадзор

ОГЭ (экзамен для выпускников 9-х классов – прим. ред.) требует новых подходов, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"ОГЭ требует новых подходов, существующая модель была разработана много-много лет назад и не по те тренды, которые мы сейчас имеем", - сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – является не только аттестацией по курсу основного общего образования, но и основанием для приема в колледжи и техникумы.

В этом году основной период сдачи ОГЭ приходится на 21 мая – 16 июня.