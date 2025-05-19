В Госдуме попросили "людей в форме" поменьше контактировать с выпускниками

В Госдуме попросили силовиков, которые занимаются безопасностью пунктов проведения ЕГЭ, поменьше контактировать с выпускниками и стараться "не появляться в периметре", обеспечивая при этом необходимые меры.

"Для детей и родителей появление человека в форме – стресс. Так что только по периметру", - отметила председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых.

Она добавила, что депутаты Госдумы сами готовы будут подключиться к решению спорных моментов и проблем, если те возникнут в ходе предстоящей кампании. Белых напомнила коллегам: "Пленарные заседания вплоть до конца июля. У кого-то может быть отпуск начнется в начале августа. Мы все здесь, работаем".

Замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник сообщил, что сейчас Росгвардия проверяет все помещения, где будет проводиться ЕГЭ, "для исключения провокаций и диверсий", а полиция выявляет лиц, которые "замышляют провокации и склоняют к этому несовершеннолетних".

Он добавил, что силовики в 12 приграничных с СВО регионов отрабатывают пути эвакуации школьников в случае артобстрелов. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что, несмотря на риски, в приграничных регионах большинство выпускников хочет сдавать ЕГЭ, хотя у них есть возможность получить аттестат по упрощенной схеме.