Володин счёл Евросоюз "тюрьмой народов"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Евросоюз – "тюрьма народов". Причиной такой характеристики он считает ограничениями для европарламентариев на контакты с различными организациями.

"Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики", - приводит РИА Новости слова Володина, сказанные во время заседания Совета парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание прошло сегодня, 19 мая, в Бишкеке (столица Киргизии).