ВС России отразили одну из самых массированных атак ВСУ у курского Теткино

Российские военные отразили одну из самых массированных атак ВСУ в направлении Тёткино Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск "Север".

Отмечается, что в нападении участвовали десятки штурмовиков ВСУ, двигавшиеся под прикрытием семи единиц техники. Параллельно украинские военные предприняли ряд попыток прорыва границы на соседних участках. ВС России уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

Напомним, 4 мая около 250 военнослужащих ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В наступлении участвовали две полноценные роты с тяжелой техникой. Часть машин противник потерял при подходе к границе.

7 мая российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские военные попытались прорваться в населенные пункты Тёткино и Новый Путь.