Мы готовы к линчеванию, но после ЕГЭ – глава Рособрнадзора

Родители выпускников менее стрессоустойчивы [во время сдачи экзаменов], чем ученики, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он призвал с пониманием относиться к выпускникам в дни предстоящего ЕГЭ и щадить родителей и организаторов экзаменов.

"Большая просьба в дни основных экзаменов с пониманием относиться к выпускникам. Весь негатив и критику мы отрабатываем, но нужен режим тишины для спокойной сдачи экзаменов. Потом мы готовы к линчеванию, виновные будут наказаны, а рекомендации приняты к сведению", - пообещал Музаев, выступая на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Музаев добавил, что в этом году большинство регионов находится в "зеленой зоне" по подготовке к экзаменам, несколько – в "желтой зоне", два региона – в "красной зоне". Он не стал называть все эти регионы.