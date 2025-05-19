Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Власти Нагасаки в этом году намерены пригласить Россию на траурную церемонию в годовщину атомной бомбардировки.

"Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии", — сообщили РИА Новости в администрации города.

После начала СВО Россию и Белоруссию на мероприятие не приглашали.

Напомним, в 2023 году генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Нагасаки не назвал страну, ответственную за их гибель. Аналогичным образом поступили японские политики, которые также присутствовали на мероприятии, включая премьер-министра Фумио Кисиду. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что страх перед США вынудил японских политиков и Генсека ООН забыть о виновниках атомных бомбардировок Японии.

Атомная бомба "Малыш" ("Little Boy") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму 77 лет назад. К концу 1945 года общее количество жертв бомбардировки достигло 140 тыс. Вторая бомба была сброшена на город Нагасаки 9 августа, а через шесть дней Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.