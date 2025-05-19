С мэрии Ялуторовска взыскали компенсацию за нападение собаки на ребенка

В Ялуторовске прокурор взыскал с муниципалитета 20 тысяч рублей в пользу пострадавшего от укуса бездомной собаки ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомство обратилась местная жительница с целью защиты прав ребенка. Инцидент произошел в октябре прошлого года, днем, на ул. Березовая в Ялуторовске. 13-летнего мальчика укусила бездомная собака.

Согласно медицинским документам, ребенок получил укушенную рану левого бедра. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Ялуторовска компенсации морального вреда.