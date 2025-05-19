Руководство Находки объяснило свое "приподнятое настроение" в День города

В Находке обсуждают выступление мэра и председателя гордумы на концерте, посвященном Дню города. Некоторым горожанам показалось, что муниципальные чиновники были немного "навеселе", когда вышли к публике. Впрочем, никаких постыдных действий руководство города не совершило, кажется, людей лишь немного позабавила расслабленная манера речи и телодвижений Андрея Кузнецова и Тимура Магнитского.

При этом в гордуме уже поспешили опровергнуть разговоры. Представитель муниципального парламента сообщил, что председатель гордумы просто устал и разволновался.

"Праздничная программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Кузнецов принимал активное участие во всех мероприятиях. В Находке с рабочей поездкой был губернатор, руководство города и края провели в том числе и рабочие совещания. Естественно, к вечеру у Андрея Владимировича сказалась усталость. И несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности", - цитирует РИА Новости представителя гордумы.