"ЭнергосбыТ Плюс" научил участников Майской прогулки энергосбережению

В Екатеринбурге участников Майской прогулки научили энергосбережению. Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" поделились секретами энергосбережения в быту и в мире, рассказали, что можно сделать для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Такое обучение прошло в форме викторины.

Свою базу энергетики разместили на одном из путей Майской прогулки, который проходил вблизи озера Шарташ. На берегу водоёма поставили один из символов отрасли – белую лампу. Возле неё и проходила викторина. Детям задавали легкие вопросы, подросткам и взрослым – посложнее. Далеко не у всех из них были очевидные ответы. Участники викторины, давшие правильные ответы, получили на память приятные призы.

В разговоре с журналистами руководитель пресс-службы Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Волкова сообщила, что компания заинтересована в сокращении "бумажного следа". Поэтому схожие с состоявшимся мероприятия проходят регулярно. Это и "Азбука онлайна" для пенсионеров, и уроки энергосбережения в школах.

"Во время Майской прогулки мы провели викторину по энергосбережению. С детьми мы говорим о том, как экономить ресурсы в быту – выключать воду, когда чистишь зубы, свет, когда уходишь из дома. То есть об основах энергосбережения", - сказала Накануне.RU Волкова.

Взрослых спрашивают о другом – например, о профессиях в ТЭК.

"Цель – просветить людей об экономии электро- и теплоэнергии, потому что ресурсы конечны", - сказала Волкова.

Такая викторина прошли в девятый раз. В 2024 г. её посетили 1,5 тыс. человек. Участница мероприятия Мария Батыршина поделилась с журналистами своими впечатлениями от проведения викторины.

"Я задавала вопросы детям, они были лёгкими – описать знаки высокого напряжения, выбрать лампочку, которая потребляет меньше энергии. Это помогает детям понять, что ресурсы надо беречь. Много людей ответили верно на три вопроса, гораздо больше, чем тех, кто ответил неверно", - сказала девушка.

Призами за ответы были значки, ручки, шоколадки. Победитель мог выбрать, что именно взять за верные ответы.