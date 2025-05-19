На Ставрополье группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая

Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, планировали нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая, сообщила ФСБ России. Задержаны девять местных жителей, из них восемь несовершеннолетних.

По информации ведомства, один из подростков в 2024 году через Telegram добровольно вступил в ряды террористов, после чего вовлек в группировку еще восьмерых жителей края.

Преступление было пресечено, так как накануне были задержаны лидеры, а затем — другие участники ячейки, уточнили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Новокузнецке был задержан подросток, который планировал устроить взрыв в военкомате. Он отправлен под арест. По данным ФСБ, несовершеннолетний из "корыстных побуждений" вступил в сговор с представителем террористической организации. Он собирался взорвать СВУ на территории военного комиссариата Новокузнецка "в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти". Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.