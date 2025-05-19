На Алтае наказана мать, привязавшая сына к дереву

В республике Алтай наказана мать. Речь идёт о 27-летней жительнице села Черга.

Летом прошлого года в Шебалинском районе семья из трёх человек – мать, её шестилетний сын от другого мужчин и новый супруг – пасли скот. Мальчик баловался и распугал скот. За это мать решила наказать его. Она привязала сына за туловище к стволу дерева. Вскоре он смог самостоятельно освободиться. Позже ребёнок изъят из семьи и передан на воспитание биологическому отцу, где и живёт до сих пор.

Мать наказана тремя годами принудительных работ. 10% зарплаты от такого труда будет удержано в доход государства. Также удовлетворён иск о компенсации морального вреда в сумме 50 тыс. руб. Отчима ребёнка ещё только будут судить по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего", потому что расследование продолжается, сообщает алтайское республиканское управление СКР.