В Приморье нашли сап пропавшей во время морской прогулки пары

В Приморском крае спасатели ищут пропавших сапбордистов, которая вышли на морскую прогулку и пропали. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

18 мая мужчина и женщина вышли в акваторию Амурского залива на одном сапборде, после чего связь с ними прервалась. Последний раз пару видели в районе Второй речки во Владивостоке.

По данным МЧС, обнаружен сапборд, предположительно принадлежащий пропавшим. Поиски людей продолжаются.

Как рассказали очевидцы, спасательных жилетов у сапбордистов не было.

Ранее суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, который на катере сбил катавшихся на сапборде женщину с ребенком. Своей вины он не признал. Молодой человек управлял катером без обязательных световых приборов. Он двигался с небезопасной скоростью и при ограниченной видимости.