Власти не знают, во сколько обойдется полное восстановление Курской области

Совокупные экономические потери Курской области от военных действий оцениваются уже в 750 млрд руб. Только потери агропромышленного комплекса уже приближаются к 100 млрд руб., пишет "Независимая газета". При этом аграрный сектор является основой экономики региона. Власти рассчитывают на федеральную помощь.

Издание отмечает, что сумму ущерба в 750 млрд руб. в январе этого года называл ио министра восстановления Курской области и позднее он был "наказан за оглашение такой суммы". Тогда же врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил о невозможности полноценной оценки ущерба.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил, что полную оценку ущерба можно будет провести только после разминирования всех территорий Курской области, а на это может уйти больше года.