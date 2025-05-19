В Калуге завершил работу молодёжный форум «Юность-2025»

Сотрудники Центра военно-патриотического воспитания и содействия продвижению тактической медицины АНО «Содружество» провели для участников занятия по тактической медицине и межотрядные соревнования.

Педагоги и ученики калужской школы №18 и коллектив Центра хореографического воспитания «VIVA DANCE» подготовили композицию «Живи и помни», посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Курсанты Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого провели показательные выступления и организовали для школьников военно-спортивную игру.

«Завершился четырёхдневный марафон вдохновения, знаний и патриотизма! Насыщенные тренинги, познавательные мастер-классы, встречи с интересными гостями, захватывающие квесты и командные испытания. Каждый день форума был наполнен энергией, идеями и гордостью за нашу страну. Надеемся, что ребята и девчонки из разных школ города не только получили новые знания, но и серьёзно задумались о своём будущем, о выборе пути, о том, каким должен быть настоящий гражданин России», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.