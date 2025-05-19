"Ростех": У изученного специалистами Leopard 2 выявлены уязвимости в защите

Специалисты "Ростеха" изучили переданный им трофейный танк Leopard 2 и выявили серьезные уязвимости в его защите. Об этом сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Уязвимости связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины, отметили в "Ростехе". Так, Leopard 2 можно ликвидировать, атаковав его с разных ракурсов беспилотниками с кумулятивной боевой частью и современными ПТРК (противотанковыми ракетными комплексами).

Эксперты заключили, что защита этого типа военной техники рассчитана на классические противотанковые факторы, которые были актуальны для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Напомним, осенью прошлого года на "Уралвагонзавод" был доставлен немецкий танк Leopard, подбитый российскими военными в ходе специальной военной операции. Сообщалось, что трофейная машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна "Уралвагонзавод" приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинские солдаты отказываются сражаться на немецких танках из-за риска быть убитыми. "Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает даже их использованию", — сообщил глава государства в эфире "Россия 24".