19 Мая 2025
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Фото: francefootball.fr

Международная федерация футбольной истории и статистики признала Льва Яшина лучшим вратарём

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Льва Яшина лучшим вратарём в истории. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В десятке лучших страж ворот по версии IFFHS легендарный Яшин опередил итальянца Буффона, немца Нойера, испанца Касильяса, англичанина Бэнкса и других звёзд мирового футбола.

Лев Яшин занял первое место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) лучших вратарей в истории(2025)|Фото: пресс-служба Международной федерация футбольной истории (IFFHS)

Стоит отметить, что Яшин до сих пор является единственным вратарем в истории, кому удалось завоевать "Золотой мяч" (награда лучшему футболисту года, вручаемая с 1956 года). В 1963 году, когда Яшин был удостоен награды, за 29 игр в чемпионате и Кубке СССР он пропустил всего 8 мячей.

В списке наград легендарного советского спортсмена — "золото" чемпионата Европы 1960 года и Олимпиады 1956 года, пять титулов чемпиона СССР и три Кубка СССР. Также Яшин считается специалистами одним из первых вратарей в мировом футболе, широко освоившим игру на выходах и по всей штрафной площадке.

Теги: Международная федерация футбольной истории и статистики, Лев Яшин, вратарь, футбол


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