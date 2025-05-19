На Урале пристав спас из горевшей квартиры четырех человек

На Среднем Урале благодаря действиям судебного пристава удалось спасти жизнь четверых человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, все случилось в Асбесте. Судебный пристав Алексей Чудов шел по делам в выходной день и увидел густой дым в одном из окон дома на первом этаже. Оттуда звали на помощь две молодые женщины и дети.

Вызвав пожарную службу, пристав забежал в подъезд. Он попал в квартиру и увидел, что горит стиральная машина в ванной. Чудов эвакуировал двоих взрослых и детей 3 и 5 лет, а затем обесточил квартиру.

После этого мужчина стал гасить очаг возгорания подручными средствами. К моменту прибытия пожарных все уже было потушено.

В службе судебных приставов назвали действия своего сотрудника настоящим подвигом.