У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты, сообщает New York Times. Издание ссылается на пресс-секретаря экс-главы Белого дома.

"Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать», - говорится в заявлении.

Байден и его семья обсуждают варианты лечения с врачами.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что у 82-летнего экс-президента США Джо Байдена во время рутинного медосмотра обнаружили "небольшой" узелок в простате. Новость о новообразовании у экс-президента совпало с публикацией отрывков из книги журналистов CNN и Axios, в которой утверждается: здоровье Байдена в конце президентского срока было настолько плохим, что его окружение не исключало использование инвалидной коляски в случае переизбрания.