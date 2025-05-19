Сенатор предложил разрешить закупать в каршеринг только локализованные машины

Лоббировавший закон о локализации машин такси сенатор Андрей Кутепов взялся за автопарк каршерингов.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике считает необходимым ввести протекционизм в сфере прокатных автомобилей: машины, по его мнению, должны быть с высокой степенью локализации производства – как при госзакупках.

Сенатор направил законопроект на отзыв в правительство, передает РИА Новости. Сейчас, как указал Кутепов, в каршеринге велика доля китайских автомобилей - от 30% до 50% в парках некоторых операторов.

На прошлой неделе Госдума одобрила законопроект Кутепова о локализации такси: с 2026 года официально зарегистрироваться таксистом смогут только обладатели машин с локализацией выше 51% (это "АвтоВАЗ" и "Москвич"). При обсуждении этого законопроекта в Госдуме о наступлении на рыночные принципы говорили даже коммунисты.