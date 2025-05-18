Вологодчина на 2 месте в стране по вовлечению населения в общественные голосования на портале Госуслуг

Вологодская область заняла второе место в России по вовлечению населения в общественные голосования на портале Госуслуг. Эта информация следует из опубликованного Минцифры России рейтинга регионов страны по использованию Платформы обратной связи за первый квартал 2025 года.

«С каждым годом все больше вологжан проявляют активную гражданскую позицию с помощью общественных голосований за те или иные социально значимые решения. Только с начала 2025 года в них приняли участие около 30 тысяч наших земляков. Люди видят в этом реальный инструмент влияния на облик своих территорий, а Госуслуги позволяют обеспечить прозрачность, объективность и открытость проведения общественных обсуждений», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Самыми массовыми электронными голосованиями на Вологодчине стали ежегодный выбор объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», народное голосование за «Культурную столицу 2026 года» и выбор объектов для строительства и благоустройства в рамках «Градсоветов 2.0».

Информацию об актуальных общественных голосованиях можно узнать в личном кабинете портала Госуслуг в разделе «Общественные голосования» раздела «Полезные сервисы»; в разделе «Голосования» мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе»; через виджет «Мой выбор. Мое будущее» на официальных сайтах органов власти области и виджет «Высказать мнение» на страницах органов власти области в соцсетях.

Развитие портала Госуслуг и создание удобных электронных сервисов для граждан – ключевые задачи проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был инициирован Президентом..