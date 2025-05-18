Глава российского Минкульта не смогла приехать на инаугурацию папы римского

Министр культуры Ольга Любимова не смогла принять участие в интронизационной мессе Папы Римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута. Вместо нее Россию представил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, передает ТАСС.

17 мая служба печати Святого престола распространила списки делегаций, согласно которым Любимова должна была возглавить делегацию РФ на инаугурационной мессе, прошедшей на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность, приняв символы папской власти — "перстень рыбака" и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами). С этого момента официально начался его понтификат. На площади в Ватикане собрались тысячи верующих и туристов.

Интронизацию папы посетили делегации из 156 стран и международных организаций, а также главы около 30 государств. В частности, на церемонию приехали вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский.