Шахназаров предложил ввести пошлины на иностранные фильмы

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что идея президента США Дональда Трампа о вводе 100-процентных тарифов на снятые за рубежом фильмы могла бы прижиться и в России.

"Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо прикладывать какие-то усилия. <...> Не запрещать зарубежное кино, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям", - сказал Шахназаров ТАСС.

Возвращение голливудского кино в российские кинотеатры стало бы для отечественных кинопроизводителей серьезным вызовом, признал гендиректор "Мосфильма". Однако пока о таком возвращении говорить рано, так как это довольно сложный процесс, отметил он.

В феврале появилась информация о том, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры о возвращении голливудских фильмов со студиями кино. Их цель – вернуть их библиотеки и доступ к премьерным проектам.

При этом говорить о возврате каталогов, премьерах и сроках пока рано, так как все зависит от политической ситуации.