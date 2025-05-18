В 11 регионах России потушили 38 лесных пожаров за сутки

За прошедшие сутки в России потушено 38 лесных пожаров в 11 регионах, сообщает Авиалесоохрана. По состоянию на утро 18 мая проводились работы по тушению 59 природных пожаров в 10 регионах. В ликвидации возгораний участвуют более 3 тыс. человек, 507 единиц техники и 6 воздушных судов.

В трех регионах введен режим ЧС, особый противопожарный режим установили в 47 регионах, в 84 субъектах начался пожароопасный сезон. Для авиационного мониторинга пожарной обстановки в лесах задействованы 56 воздушных судов.

Помощь Забайкальскому краю, в котором наиболее сложная ситуация с лесными пожарами, тушить лесные пожары помогают 966 работников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, Карелии.

В Авиалесоохране добавили, что с начала года 75,6% лесных пожаров потушили менее чем за сутки с момента обнаружения.