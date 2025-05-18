18 Мая 2025
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Фото: Jacquelyn Martin/ REUTERS

Папа римский Лев XIV официально вступил в должность

Папа римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность, приняв символы папской власти — "перстень рыбака" и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами). С этого момента официально начался его понтификат, передает Vatican News.

Лента из овечьей шерсти символизирует заблудшую овцу, принесенную пастырем в дом. Вручение "перстня рыбака" является символом обручения папы с церковью.

"В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различиями, а также экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует беднейшие слои населения", - сказал Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра.

Он призвал католическую церковь к сохранению верности традициям. Церковь не должна оставаться изолированной и в ней нет места религиозной пропаганде, добавил понтифик.

На площади в Ватикане собрались тысячи верующих и туристов. Интронизацию папы посетили делегации из 156 стран и международных организаций, а также главы около 30 государств. В частности, на церемонию приехали вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский. Россию на интронизационной мессе представляет глава Минкульта Ольга Любимова.

Конклав кардиналов избрал нового папу 8 мая, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования. Им стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево, он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации(2025)|Фото: Jacquelyn Martin/ REUTERS

Теги: папа римский, лев XIV, интронизация


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