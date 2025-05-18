У пролетающего над Челябинском самолета отсоединился топливный бак

У учебного самолета во время пролета над Челябинском отвалился пустой запасной топливный бак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по региону, инцидент зафиксировали после поступившего по системе 112 сообщения о падении фрагментов воздушного судна. На место предполагаемого происшествия были направлены силы МЧС.

Топливный бак самолета был обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было, пострадавших тоже нет.

Утром 18 мая жители в соцсетях появились тревожные сообщения от жителей города, который увидели падающий с неба предмет, похожем на самолет.