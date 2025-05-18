При ударе дрона ВСУ в Курской области погибла женщина

Ночью 18 мая украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в селе Поды Хомутовского района Курской области, в результате чего погибла 69-летняя женщина. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Возникшее возгорание кровли и хозяйственных построек было оперативно ликвидировано пожарными и добровольцами АНО "Патриот", - написал Хинштейн в telegram-канале.

Тем временем над Белгородской областью 18 мая, по данным Минобороны, были сбиты 22 БПЛА. Четыре из них уничтожили в период с 8:20 до 9:00 мск. С 7:15 до 8:20 средства ПВО перехватили над территорией региона 14 дронов. Еще четыре сбили в ночь на 18 мая.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что удары беспилотников зафиксировали в шести районах Белгородской области и привел информацию о последствиях.