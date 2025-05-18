Путин: у России есть силы и средства для достижения целей СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть необходимые силы и средства для того, чтобы довести начатую в 2022 году спецоперацию на Украине до "логического завершения" и закончить ее с "нужным для России результатом".

"Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной", - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делагации, они продлились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.