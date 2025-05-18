18 Мая 2025
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Общество Свердловская область Забайкальский край
Фото: Накануне.RU

Паслер отправил пожарных-десантников в Забайкальский край

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отправил в Забайкальский край пожарных-десантников Уральской авиабазы. Утром 18 мая они прибыли в Читу, чтобы помогать тушить лесные пожары в регионе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

"Свердловская область не понаслышке знает, какое это горе – лесные пожары. Сегодня с бедой столкнулось Забайкалье, и мы не могли остаться в стороне. Принял решение помочь сибирякам в тушении огня: в ближайшее время к опасной и важной работе приступят 50 пожарных-десантников Уральской авиабазы", - написал врио главы региона.

Паслер рассказал, что с просьбой о помощи к нему обратился глава Забайкалького края Александр Осипов. Для тушения лесных пожаров нужны смелые и ответственные люди, знатоки своего дела, которые умеют работать в режиме ЧС, отметил свердловский губернатор.

16 мая в МЧС РФ сообщили о том, что несколько населенных пунктов Забайкальского края находятся под угрозой лесных пожаров.

В Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Теги: паслер, пожары, помощь


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