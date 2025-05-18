Георгий Филимонов проинспектировал ход работ на Кремлевской площади в Вологде, где установят памятник Ивану Грозному

Губернатор Вологодской области накануне проинспектировал ход работ по благоустройству Кремлевской площади.

«Определили оптимальный вариант места установки монумента Ивану IV Грозному – он станет символом движения русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры. Приняли решение поставить образ царя у трехэтажного корпуса Вологодского Кремля. Таким образом создадим гармоничный вид ансамбля. Рядом с памятником будет виден Воскресенский собор и Колокольня, купола Софийского собора – символы Духовной силы и культурно-исторического наследия», – сказал Георгий Филимонов.

Монумент русскому царю, имя которого неразрывно связано с историей Вологды, планируется возвести уже в 2025 году в ходе реконструкции Кремлевской площади – ее приведут в порядок при поддержке компании «ФосАгро», которая в прошлом году участвовал в обновлении площадь Дрыгина.

Глава региона подчеркнул, что облик памятника Ивану Грозному уже определен по результатам конкурса на лучший экскизный проект. Всего мастера представили на оценку 15 работ, из них выбрали три проекта-победителя – все они представлены авторами из Москвы.

«Памятник царю должен стать символом города, наша задача – сделать запоминающуюся картинку для вологжан и туристов. Мы также проводим масштабную реставрацию ансамбля Вологодского Кресля при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Министерства культуры России. Так, к 880-летию Вологды полностью преобразим центральную площадь, сердце города», – отметил Георгий Филимонов.