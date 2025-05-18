18 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов проинспектировал ход работ на Кремлевской площади в Вологде, где установят памятник Ивану Грозному

Губернатор Вологодской области накануне проинспектировал ход работ по благоустройству Кремлевской площади.

«Определили оптимальный вариант места установки монумента Ивану IV Грозному – он станет символом движения русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры. Приняли решение поставить образ царя у трехэтажного корпуса Вологодского Кремля. Таким образом создадим гармоничный вид ансамбля. Рядом с памятником будет виден Воскресенский собор и Колокольня, купола Софийского собора – символы Духовной силы и культурно-исторического наследия», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Монумент русскому царю, имя которого неразрывно связано с историей Вологды, планируется возвести уже в 2025 году в ходе реконструкции Кремлевской площади – ее приведут в порядок при поддержке компании «ФосАгро», которая в прошлом году участвовал в обновлении площадь Дрыгина.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона подчеркнул, что облик памятника Ивану Грозному уже определен по результатам конкурса на лучший экскизный проект. Всего мастера представили на оценку 15 работ, из них выбрали три проекта-победителя – все они представлены авторами из Москвы.

Эскиз памятника Ивану Грозному в Вологде(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Памятник царю должен стать символом города, наша задача – сделать запоминающуюся картинку для вологжан и туристов. Мы также проводим масштабную реставрацию ансамбля Вологодского Кресля при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Министерства культуры России. Так, к 880-летию Вологды полностью преобразим центральную площадь, сердце города», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теги: георгий филимонов, памятник ивану грозному, история вологды


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