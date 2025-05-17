Трамп хочет созвониться с Путиным в понедельник

Президент США Дональд Трамп в понедельник планирует созвониться с Владимиром Путиным.

"Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что хочет обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы. После этого он намерен поговорить с Владимиром Зеленским.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что сможет быстро договориться с Россией насчет урегулирования украинского кризиса.