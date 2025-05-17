17 Мая 2025
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Происшествия В России Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области автомобиль полиции попал в ДТП с погибшим

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с участием автомобиля полиции в Нижегородской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, все случилось сегодня, 17 мая, на автодороге "Нижний Новгород – Кстово": произошло столкновение служебного автомобиля "Газель" УМВД по Нижнему Новгороду и автомобиля "Лада Приора". В результате водитель и пассажир полицейской машины, а также водитель и пассажир другого авто получили травмы. Последний скончался.

После столкновения служебный автомобиль изменил траекторию движения и наехал на велосипедиста, которому также причинены повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская и авто-техническая. Проводится расследование.

Теги: полиция, автомобиль, ДТП, Нижний Новгород


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