Эрдоган высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет прилагать усилия для продолжения переговоров России и Украины, которые прошли на этой неделе в Стамбуле.

"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Он также добавил, что в Турции хотят "получить четкий результат мирных переговоров".

Ранее сообщалось, что Украина назвала требования России в Стамбуле нереалистичными.