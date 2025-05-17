Для России принципиально, кто от Киева подпишет документы на переговорах, - Кремль

В Кремле заявили, что для России остается принципиальным вопрос, кто именно от Киева будет подписывать документы, которые удастся согласовать переговорным делегациям. Заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он также отметил, что речи о возможном изменении состава российской делегации на переговорах с Украиной сейчас не ведется.

Напомним, также сегодня Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при определенных условиях.