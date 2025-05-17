Песков: встреча Путина и Зеленского возможна

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что сможет быстро договориться с Россией насчет урегулирования украинского кризиса, и что он единственный, кто сможет решить данную проблему.