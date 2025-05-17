И.о. ректора УрФУ Кокшаров рекомендован на должность президента вуза

Наблюдательный совет Уральского федерального университета рекомендовал избрать и.о. ректора Виктора Кокшарова на должность президента вуза. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УрФУ.

"Согласно процедуре, решение принимает ученый совет университета, куда входят профессора, преподаватели, сотрудники и студенты", - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году Кокшаров был переизбран на пост председателя Совета ректоров вузов Свердловской области на следующие пять лет.