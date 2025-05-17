Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9%

В 2025 году тарифы ЖКХ в России будут проиндексированы, размер повышения будет различаться в разных регионах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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"В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения – это 11,9%", - приводит его слова ТАСС.

По словам Кошелева, показатель является усредненным, поскольку в одних регионах он будет выше, а в других ниже – все зависит от решений региональных комитетов по тарифам. Депутат пояснил, что рост связан с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ пересмотрело темпы роста коммунальных тарифов на энергоресурсы в 2026-2028 годах. Динамика изменений платы за ЖКХ оказалась почти в два раза выше, чем предполагал первоначальный прогноз.