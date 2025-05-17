Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит

Владимир Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит в октябре нынешнего года. Об этом говорится в приветствии президента России участникам общеарабской встречи на высшем уровне, опубликованном сегодня на официальном сайте Кремля.

"Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств, а также дружественные отношения со всеми ее членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - говорится в заявлении Путина.

Он выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему упрочению сотрудничества между странами и поможет в поиске путей мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Обращение президента посвящено открытию очередного, 34-го саммита Лиги арабских государств.