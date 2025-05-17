Трамп об урегулировании украинского кризиса: "Только я могу сделать это"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сможет быстро договориться с Россией насчет урегулирования украинского кризиса.

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Как пишет "Интерфакс", по мнению политика, он единственный, кто сможет решить данную проблему.

"Считаю, что только я могу сделать это, учитывая то, какой пост я занимаю", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Также он вновь высказался о готовности провести встречу с Владимиром Путиным.

"Мы должны встретиться. Я думаю, мы сможем назначить дату", - подчеркнул Трамп.

Ранее он заявлял, что хочет организовать встречу с Путиным за две-три недели. В Кремле поддерживают идею встречи российского и американского президентов.