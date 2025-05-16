Политолог заявил, что итоги переговоров России и Украины можно считать успешными

Политолог Сергей Михеев в своем Telegram-канале назвал успешными переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, итоги сегодняшних переговоров - максимум, чего в принципе можно было бы ожидать.

"Во-первых, переговоры состоялись по инициативе Владимира Путина. Пусть не 15-го, пусть 16 мая — украинская делегация немного покривлялась, это было предсказуемо, но тем не менее встреча состоялась именно по инициативе президента РФ. И несмотря на попытки ее саботировать с разных сторон, всё-таки произошла: стороны обменялись видением ситуации, обошлось без скандалов и драк, а также, что самое главное, в итоге стороны договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Политолог прогнозирует три пути дальнейшего развития событий: первый — это продолжение боевых действий в том формате, в котором они сейчас идут. По мнению политолога Сергея Михеева, этот формат крайне невыгоден для России. Второй - нанесение ударов по верхушке Украины, по критической инфраструктуре, но политолог предположил, что этого не случится. Значит остается третий путь: переговоры.

"Что будет дальше, предсказать достаточно сложно. Вряд ли переговоры могут быть простыми. Запрос украинской стороны на встречу Зеленского с Владимиром Путиным пока кажется нереалистичным. Я абсолютно уверен — и косвенно это подтверждают заявления американской стороны, — что эту проблему может решить только прямой контакт между Вашингтоном и Москвой. Украина здесь имя прилагательное", - заявил он.

Напомним, переговоры состоялись сегодня и продлились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной по схеме 1000 на 1000 - с Украиной. Также Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.