В селе Городищна Нюксенского округа на Вологодчине построят ФОК открытого типа

Проект строительства ФОКа стал победителем Градсовета 2.0, итоги которого озвучил сегодня Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с жителями Нюксенского округа.

«Первое место – строительство ФОКОТа в селе Городищна на территории бывшего стадиона Городищенской школы. Проект набрал 400 голосов. Выделяем 30,9 миллиона рублей, ПСД с положительным заключением Госэкспертизы у нас имеется. Сделаем до 1 сентября этого года. Решение принято», – сказал Георгий Филимонов.

Вторым по количеству голосов стал проект асфальтирования объездной автодороги с тротуарами в селе Нюксеница протяженностью 2,6 километра. Из областного бюджета будет выделено 275,5 миллиона рублей на проведение работ. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации – она будет готова до конца 2025 года.

Также по результатам голосования одними из самых востребованных проектов стали ремонт бассейна и строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения в селе Нюксеница.

«Всего в 2025 году на развитие Нюксенского округа направляем 899 миллионов рублей. Из них 61,3 миллиона рублей – по линии Градсовета 2.0. Однако не только Градсовет является источником развития округа, но и иные проекты и программы, реализацию которых продолжим в 2025 году», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Так, 268,1 миллиона рублей предусмотрено на ремонт дорог муниципалитета. Речь идет об автодорогах Нюксеница – Брусенец – Игмас и А-123 Тарнога – Костылево. За счет этих средств, в том числе, будут обеспечены подъезды к земельным участкам многодетных семей.

Кроме того, в 2025 году продолжат капремонт и оснащение Нюксенской средней школы и Центральной районной больницы, построят районный Дом культуры, реконструируют распределительную сеть водоснабжения, благоустроят двор на ул. Газовиков, 1 и общественную территорию на ул. Советской в Нюксенице. Дополнительно муниципалитет получил субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

«В рамках «Стратегии 2.0» направляем Нюксенскому округу 25 миллионов рублей, в том числе на обустройство Левашского ФАПа, обустройство уличного освещения, контейнерных площадок и мест захоронения, приобретение оборудования для Нюксенского ЦТНК, реализацию проектов «Массовый спорт» и «Сельский магазин», а также ремонт пожарных источников по проекту «Безопасное село», – добавил Георгий Филимонов.

В этом году в Градсовете 2.0 приняли участие суммарно 1215 жителей Нюксенского округа – это почти на тысячу человек больше, чем в 2023 году. Голосование проходило на цифровой платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», что позволило обеспечить прозрачность и объективность процесса и исключить любую техническую возможность оказания воздействия и какой-либо корректировки результатов.