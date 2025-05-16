Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Стамбуле – очень небольшой, но позитивный сигнал

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что приветствует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

"Тот факт, что они встречаются сегодня — впервые за три с половиной года — это очень небольшой, но первый позитивный сигнал", — заявил Мерц в пятницу на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

При этом глава немецкого правительства высказался в поддержку дальнейших поставок оружия на Украину: "Мы должны активизировать наши дипломатические усилия, но мы также должны очень четко заявить о нашей военной поддержке этой страны".

По словам Мерца, до сих пор были достигнуты лишь "очень, очень небольшие дипломатические успехи".