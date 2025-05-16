СМИ: Украина назвала требования РФ в Стамбуле нереалистичными

Украина назвала требования России в Стамбуле нереалистичными, сообщает Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

По его словам, требования российской стороны "выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее". Они "включают ультиматумы для Украины" о выводе войск из регионов, вошедших в состав РФ, сказал источник Reuters.

Отмечается, что это основное условие России для заключения договора о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что как минимум первый раунд переговоров в Стамбуле завершился менее чем через два часа после начала. Возможно, что будет второй раунд. Обе делегации анонсировали заявления для прессы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибывшая в Стамбул российская делегация не уполномочена принимать решения.