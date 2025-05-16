День строителя в Екатеринбурге совместят с Днем города
День строителя в Екатеринбурге положит начало празднованию Дня города. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.
Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, общегородской праздник состоится 9 августа.
"Как и прежде, массовые гуляния пройдут в самом центре Екатеринбурга. На заседании оргкомитета приняли решение, что День строителя станет отправной точкой празднования 302-летия уральской столицы!", - заявил Орлов.
Ранее мэр подвел итоги месячника чистоты в уральской столице. Он остался недоволен работой и пообещал "жесткие кадровые решения".