Зеленский призвал Путина наделить переговорщиков полномочиями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибывшая в Стамбул российская делегация не уполномочена принимать решения.

"Прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России. <…> Украина готова сделать все реалистичные шаги по завершению этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - написал Зеленский в Telegram. Сам он накануне был в Анкаре и утверждает, что ждал в Турции Путина.

Зеленский пообещал "информировать" о том, что происходит на переговорах.

Ранее сообщалось, что как минимум первый раунд переговоров завершился менее чем через два часа после начала. Возможно, что будет второй раунд. Обе делегации анонсировали заявления для прессы.