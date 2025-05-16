СКР: После убийства экс-мэра Самары и его супруги тела заморозили азотом и расчленили

56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. Также обвинение предъявлено её 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели.

Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск – они живут за рубежом. Суд заочно избрал для Дмитрия Метревели меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, Светлана Метревели из-за границы помогала советами и указаниями совершить убийство, а её племянник и внучка потерпевших отравили пару, расчленили тела и заморозили их азотом. Позже куски тел раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, внучка потерпевших признана вменяемой, сообщает Следственный комитет России.

Напомним, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили экс-мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. Останки тел на мусорном полигоне обнаружить не удалось. Однако эксперты обнаружили следы крови в квартире потерпевших.