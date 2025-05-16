В Ленинском районе Перми бездомные собаки напали на восьмилетнего мальчика
В Перми следователи СК России возбудили уголовное дело о нападении собак на ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ по Пермскому краю.
В Ленинском районе города Перми бездомные собаки напали на восьмилетнего мальчика, после чего ему потребовалась амбулаторная медицинская помощь.
В связи с изложенным, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Денис Головкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.