16 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.ru

Теперь вологодские туроператоры смогут осуществлять безвизовый туристический обмен с китайскими партнерами

Вологодские туроператоры смогут осуществлять безвизовый туристический обмен с Китайской Народной Республикой

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало обновленный список из 514 туристических организаций, уполномоченных в 2025-2026 годах отправлять и принимать российские и китайские туристические группы по безвизовому соглашению.

«Два вологодских туроператора попали в перечень для реализации безвизового туристического обмена с Китаем, среди них – ООО «Туристическая Компания «РусьТур» и Ассоциация «Русская Фиваида». Безвизовые турпоездки можно совершить в составе туристических групп от пяти до 50 человек, на срок – не более 15 дней. Вологодчина заинтересована во взаимном турпотоке, поэтому мы укрепляем контакты с туристическими компаниями Китайской Народной Республики. Это один из результатов масштабного выездного форума «Дни Вологодской области в Китае», который провели в ноябре прошлого года», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Стоит напомнить, что Правительство Вологодской области продолжает активное сотрудничество с партнерами из Китая для расширения туристических возможностей. Эта работа соответствуют целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал Президент.

В частности, в марте этого года Вологодчину посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси Китайской Народной Республики, членов делегации познакомили с туристической инфраструктурой региона, а также с его богатым культурным и историческим наследием.

Флаги России и Китая на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

Всего в рамках «Дней Вологодской области в Китае» представители региона заключили 15 соглашений с китайскими инвесторами на общую сумму 29 млн долларов США. За время выездного форума прошло 1 025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией. Мероприятие прошло при всеобъемлющей поддержке МИДа и Министра иностранных дел Сергея Лаврова, его заместителя, статс-секретаря МИД РФ Евгения Иванова.

Теги: вологодские туроператоры, георгий филимонов, китайские партнеры, безвизовый режим


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