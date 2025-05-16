Теперь вологодские туроператоры смогут осуществлять безвизовый туристический обмен с китайскими партнерами

Вологодские туроператоры смогут осуществлять безвизовый туристический обмен с Китайской Народной Республикой

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало обновленный список из 514 туристических организаций, уполномоченных в 2025-2026 годах отправлять и принимать российские и китайские туристические группы по безвизовому соглашению.

«Два вологодских туроператора попали в перечень для реализации безвизового туристического обмена с Китаем, среди них – ООО «Туристическая Компания «РусьТур» и Ассоциация «Русская Фиваида». Безвизовые турпоездки можно совершить в составе туристических групп от пяти до 50 человек, на срок – не более 15 дней. Вологодчина заинтересована во взаимном турпотоке, поэтому мы укрепляем контакты с туристическими компаниями Китайской Народной Республики. Это один из результатов масштабного выездного форума «Дни Вологодской области в Китае», который провели в ноябре прошлого года», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Стоит напомнить, что Правительство Вологодской области продолжает активное сотрудничество с партнерами из Китая для расширения туристических возможностей. Эта работа соответствуют целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал Президент.

В частности, в марте этого года Вологодчину посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси Китайской Народной Республики, членов делегации познакомили с туристической инфраструктурой региона, а также с его богатым культурным и историческим наследием.

Всего в рамках «Дней Вологодской области в Китае» представители региона заключили 15 соглашений с китайскими инвесторами на общую сумму 29 млн долларов США. За время выездного форума прошло 1 025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией. Мероприятие прошло при всеобъемлющей поддержке МИДа и Министра иностранных дел Сергея Лаврова, его заместителя, статс-секретаря МИД РФ Евгения Иванова.